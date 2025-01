Linkiesta.it - È finita la luna di miele tra il governo e gli elettori, ma Meloni non crolla

In pochi mesi lo scenario globale è cambiato. In termini comunicativi assistiamo a leadership forti, identitarie e che utilizzano social e comunicazione pubblica in modo diverso rispetto al passato. Che fotografia arriva dall’elezione di Donald Trump?Lo scenario globale è cambiato e cambierà ancora, il mondo e l’opinione pubblica globale si muovono ormai a una velocità a cui non eravamo abituati. Sono passati poco più di trent’anni da quando Fukuyama si spinse a profetizzare la «fine della storia», sottintendendo una definitiva vittoria delle democrazie liberali, sbagliando clamorosamente. Solo quattro anni fa ci trovavamo a commentare il crollo di Trump e il ritorno dei Democratici al, dopo il Covid in molti parlavano della sconfitta forse definitiva dei sovranisti, mentre si decantavano «le magnifiche sorti e progressive» della nuova sinistra.