Ilgiorno.it - Dai campi dell’oratorio alla Serie A. Il sogno (reale) dei piccoli campioni

Leggi su Ilgiorno.it

squadra di calcioagli allenamenti con i professionisti di Inter e Calcio Lecco. Ilpuò avverarsi anche per i giovanissimi, con Brianza Academy, l’accademia di calcio che osserva e forma i ragazzi senza toglierli dloro squadrao dsocietà vicino a casa, ma accompagnandoli in stage ed esperienze con le grandi squadre. E magari chissà, ne potrà sortire qualcheone, ma senza togliere loro il piacere di giocare per passione. È quello che stanno vivendo tre ragazzi di 13 anni di Briosco, Matilde Milani, Sebastiano Crivellin e Lamine Mamadou. Matilde ha ricevuto una convocazione per una seduta di allenamento con l’Inter femminiale, a cui la accompagnerà il suo tutor, Aldo Rotunno, creatore di Brianza Academy. Sebastiano e Lamine sono già stati convocati per allenamenti didattici, proporzionati per età, con il Calcio Lecco.