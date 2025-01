Lanotiziagiornale.it - Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse e cosa vuol dire che mancano 89 secondi alla mezzanotte

solo 89. La fine del mondo è più vicina, secondo il Bullettin of Atomic Scientists. Non 89nel senso letterale del termine, masi è mosso arrivando a 89: è il momento più vicinocatastrofe che sia mai stato raggiunto.Ad annunciarlo è stato il Bullettin of Atomic Scientists: “Nello spostarepiù vicino, inviamo un forte segnale. Perché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio e ogni movimento verso ladeve essere preso come un’indicazione di estremo pericolo e dirme senza possibilità d’errore”, ha spiegato Daniel Holz, presidente del Comitato scienza e sicurezza.Holz ha proseguito: “Ogni secondo di ritardo nel rovesciare questo andamento accresce le probabilità di un disastro globale.