Coppa Davis 2025 convocati qualificazioni | forfait di Djokovic

La stagionedel tennis è appena cominciata, ma è già tempo di pensare anche alla. L’edizionedella competizione per squadre nazionali, che vede l’Italia due volte campione in carica, comincerà infatti dal 30 gennaio con il primo turno delle. Saranno tredici gli incontri, tra cui spicca la sfida di Copenhagen fra Danimarca e Serbia, con quest’ultima che deve fare i conti con le assenze die Lajovic.Un top ten che ha risposto sì alla convocazione è Casper Ruud, stella della Norvegia che ospiterà l’Argentina mentre nell’Australia semifinalista nella scorsa edizione e attesa a Stoccolma dalla Svezia si rivede Nick Kyrgios, che non rappresenta il suo Paese addirittura dal 2019. Con lui anche Alex de Minaur, Jordan Thompson e Thanasi Kokkinakis. Per avere la meglio sul Brasile di Thiago Seyboth Wild e Joao Fonseca, la Francia si affiderà invece a Ugo Humbert e Arthur Fils, rispettivamente numero 14 e 20 del mondo.