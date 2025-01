Laspunta.it - Concorso amministrativi alla Asl di Frosinone. Il Tar si pronuncerà il 19 febbraio sulla revoca dell’avviso.

La carica dei 51 che hanno detto nodecisione di annullare l’avviso, che non hanno voluto piegare la testa davanti ad una decisione che hanno reputato ingiusta, 51 uomini e donne che non vogliono vedere gettare in fumo l’impegno, le notti insonni sui libri, le risorse economiche e psicofisiche investite per avere quel lavoro che, seppur a tempo determinato, avrebbe migliorato la loro vita. E invece, in maniera beffarda, la Asl di, con l’avallo della Regione Lazio, ha annullato l’avviso pubblico per l’assunzione di 25 assistentia tempo determinato, quando ormai le prove erano già state tutte espletate e si attendeva solo la pubblicazione della graduatoria. Motivazione? L’Azienda Sanitaria Locale diha deciso di attingere dgraduatoria delperindetto dall’Asl Roma 1 che, bandito a luglio del 2020, è terminato nel 2023 con l’approvazione della graduatoria nel mese di agosto dello stesso anno.