Come finisce il film Monster 2003 | non c’è più scampo per Aileen

Ilcon la condanna a morte diWuornos, una prostituta che diventa una serial killer. Dopo aver confessato gli omicidi di sette uomini,viene arrestata e processata. Sebbene lei speri in una possibile redenzione, la giustizia non le concede clemenza. Ilsi conclude con una scena emotivamente intensa in cui, pur accettando il suo destino, appare devastata dal tradimento della sua amante Selby, che testimonia contro di lei per ottenere l’immunità. La pellicola lascia un senso di tristezza e riflessione sul passato doloroso e sulle scelte distruttive della protagonista.Ilsegue la storia vera diWuornos, una donna segnata da un’infanzia di abusi e difficoltà che si guadagna da vivereprostituta. Quando incontra Selby Wall, una giovane insicura in cerca d’amore,intravede una possibilità di riscatto.