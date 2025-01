Sport.quotidiano.net - Ciclismo - L’evento. La festa "Fci»: premi a Fanini e a Battaglia

La cinquantesimadellucchese. E’ quella che è andata in scena a Palazzo Ducale (sala Tobino), con laazione di società ed atleti che si sono messi in evidenza nel 2024. Due riconoscimenti, però, sono stati particolari: quelli per Gianfranco, presidente per alcuni lustri del Comitato provinciale dello sport delle delle due ruote a pedali; oltre a Ivano(foto), il dirigente e talent scout più vincente probabilmente in Toscana e, forse, in Italia. A Ivanosarà assegnata anche la Stella d’oro al merito sportivo dal Coni nazionale. Alla, indetta dalla sezione locale della Feder, presieduta da Pierluigi Castellani, sono stati ricordati gli appuntamenti del 2025, con la cronometro del Giro tra Lucca e Pisa, il Giro della Toscana femminile che sarà prima prova pre-mondiale ed il Città di Lucca, dell’Unione Ciclistica Lucchese a carattere nazionale, prima di diventare, il prossimo anno, prova unica del campionato nazionale Under 23.