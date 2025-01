Terzotemponapoli.com - Calciomercato Serie A, ultimi 5 anni: quale top club acquista di più a gennaio?

Il 3 febbraio si chiuderà la finestra di mercato di gennaio, chiamata ultima per le squadre di Serie A per rinforzare la propria rosa e prepararsi allo sprint finale del campionato. News.Superscommesse.it ha condotto un'analisi sulle ultime 5 sessioni invernali di calciomercato dei top club del campionato per scoprire quali società tendono ad acquistare numericamente ed economicamente di più. Secondo i risultati dello studio, la Fiorentina è la squadra che ha portato a Firenze il maggior numero di rinforzi, 19 giocatori in totale, seguita dalla Juventus (14). Parimerito per Roma e Atalanta (13), Napoli a quota 12, il Milan si ferma a 10.