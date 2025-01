Ilrestodelcarlino.it - Battuta d’arresto per l’Under 18 sempre in vetta. Successo Under 17, poker Under 15 sul Genoa

18 di Lantignotti ha perso nel weekend 1-0 contro il Parma, ma resta inalla classifica con tre punti di vantaggio sul Torino e cinque sulla Roma. Domenica 2 febbraio sarà impegnata in casa contro il Monza. I bianconeri hanno così collezionato in 19 gare 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, hanno 43 punti, realizzato 39 gol e subiti 20. Per quanto riguarda le altre categorie, vittoria per 2-0 del17 di Tamburini che in casa ha superato il Pisa con gol di Frisoni e Scapoli consolidando così il quarto posto in campionato alle spalle di Juventus, Torino e. Con il turno di stop dei campionati16 e 15, proprio15 di Zanetti ha potuto recuperare il match contro ilvalido per la dodicesima giornata, imponendosi per 0-4 in trasferta grazie alle reti di Okolo, Venturelli, Rossini e Gatta.