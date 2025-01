Oasport.it - WTA Singapore, buona partenza per Kalinskaya e Osorio. Subito fuori Raducanu

Chiusa la storia dell’Australian Open, il carrozzone del tennis internazionale continua a girare. Prende il via il torneo WTA die torna in campo Anna, che non ha partecipato al primo Slam dell’anno a causa di un virus; si è vista un po’ di ruggine ma alla fine ha la meglio su Caroline Dolehide in tre set e guadagna il secondo turno con la svizzera Simona Waltert, capace di mandare ko Alja Tomljanovic.Nella parte alta del tabellone si consuma l’upset di giornata: Cristina Bucsa riesce nella rimonta contro Emma, settima favorita del seeding, in una partita tirata che sfora di poco le tre ore; brutto segnale per la britannica, mentre l’iberica affronterà ora la thailandese Mananchaya Sawangkaew, numero 132 al mondo, che ha la meglio sulla cinese Sijia Wei in una sfida tra qualificate.