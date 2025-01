Calciomercato.it - Vlahovic scaricato, per la Juventus è cambiato tutto

Il futuro dell’attaccante serbo è ancorada decidere, ma intanto la società ha fatto la sua scelta: mollato il 9 bianconeroTre panchine consecutive ed appena trenta minuti in campo tra Torino, Brugge e Napoli. Dusanvive quello che può essere definito il suo periodo peggiore alla, per la(LaPresse) – Calciomercato.itCon Thiago Motta la rottura, almeno dal punto di vista tecnico, appare evidente: il serbo non rappresenta il tipo di centravanti che piace all’allenatore, tanto è vero che appena lo ha avuto a disposizione ha lanciato dal primo minuto Kolo Muani. Il francese contro il Napoli ha subito timbrato il cartellino, realizzando il gol del vantaggio prima della rimonta azzurra.Inquesto il destino diappare sempre più lontano da Torino.