Venerdì 31 gennaio presentazione Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri

L’e deiè lieta di invitarvi all’evento di312025, dalle 17 alle 20, presso i locali di Spazio Nota, all’interno dell’Istituto Pio Xgianelli, via de’ Serragli 104, Firenze. È un momento importante per l’Oltrarno e per tutta Firenze, perché verrà presentata la nascentee dei, associazione che riunisce mastri e creativipiù variegate attivitàgianali storiche che hanno reso Fiorenza un labaro di bellezza che sventola da diversi secoli. L’nasce dal sogno di alcuni modernigiani di promuovere e diffondere la conoscenza deid’arte, valorizzando ed avvalendosi della collaborazione di realtà lavorative presenti ed attive sul territorio. L’intende offrire esperienze formative nel settorestico-gianale, mirate allo sviluppocapacità manuali ed alla crescita culturale dei soggetti a cui si rivolge, con pcolare attenzione a giovani che operano o vorrebbero inserirsi in questo settore, a coloro che presentano situazioni di fragilità a livello sociale, economico, fisico e mentale, così da agevolarne l’inserimento nel tessuto sociale e produttivo.