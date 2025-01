Secoloditalia.it - Valentino ricorda Fiuggi: “Con gli occhi lucidi, ma consapevoli di fare la storia della destra”

Leggi su Secoloditalia.it

«Capivamo che stava nascendo un nuovo corso nella vita politicaitaliana e ripensando a quel giorno di 30 anni fa atornano ancora gli»: Giuseppepuò pronunciare il fatidico “io c’ero” parlando del 27 gennaio 1995, data nascita di Alleanza nazionale. Il presidenteFondazione An, già parlamentare di Alleanza nazionale e del Pdl e sottosegretario alla Giustizia in due governi Berlusconi, pronuncia un nome su tutti come regista di quell’operazione: «Pinuccio Tatarella».Presidente, 30 anni fa aavevate la sensazione che stavate scrivendo la?«Eravamo tutti perfettamente, eravamo stimolati dall’entusiasmo di Tatarella, dalle lunghe riunioni preparatorie che c’erano state su questo tema.C’è qualche nome che ritiene sia sfuggito alle cronache che ricostruiscono quella genesi?«Vorreire la costituzione del Fronte agli italiani, presieduto da Fabrizio Rossi Longhi.