Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/01/25

Tra i motivi per cui la mia sete di poracciate trova sempre appagamento guardando un programma comequello principale è che lì dentro il più pulito c’ha la rogna.Un crogiolo di disperati, un accrocchio di mentitori seriali, uno stuolo di campioni mondiali di pelo sullo stomaco. In quello studio non se ne salva uno, di solito, e quando spunta qualcuno che sembra meno peggio degli altri tempo due puntate e solitamente finisce col pestare un merd*ne pure lui.C’è qualcosa di oggettivamente magnetico nella loro quotidiana lotta per stabilire chi tra loro è il più agghiacciante, un piacere quasi pervers0 nell’osservare il bue dare del cornuto (letteralmente, spesso) all’altro bue, o nel vederli rinfacciarsi anche le confessioni più intime e private pur di emergere a scapito di chi hanno di fronte.