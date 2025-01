Quotidiano.net - Ucraina, i soldati nordcoreani si ritirano dal Kursk. “Si stanno riorganizzando. Perdite? Tante: non si fanno prendere vivi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 - Le truppe nordcoreaneimparando a combattere. Dopo un iniziale smarrimento appena arrivati nel, davanti alla novità droni e alle artiglierie incalzanti, con relativo gran numero ditra gli uomini di Pyongyang, gli "eomchina" ("Qualcuno che è bravo in tutto" come li appellano negativamente isudcoreani) si sono ritirati per riorganizzarsi. Il comandante delle forze speciali ucraine 'Puls', questo il nome in codice del militare, ha raccontato i primi mesi di guerra deia Sky News. Budanov gela il Parlamento: “Negoziati con la Russia prima dell’estate o sarà la fine” Assaltistile Prima Guerra Mondiale Puls ha rivelato che al contrario di quanto si pensi i militari di Pyongyang sono meglio equipaggiati dei russi, ma hanno pagato all'inizio la mancanza di esperienza nell'affrontare i mezzi Uav e la dura vita del fronte.