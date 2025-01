Quotidiano.net - Tracciabilità delle spese di trasferta:. Soldo è già pronta

IL 2025 SEGNA uno spartiacque nella regolamentazioneaziendali, quelle che i dipendenti sostengono nell’ambito della loro attività per il datore di lavoro, e soprattutto della loro deducibilità: la nuova Finanziaria, per considerarle deducibili, dispone che siano tracciabili, cioè compiute con metodi di pagamento elettronici. Per soddisfare questi requisiti avranno un ruolo chiave le piattaforme specializzate nella gestioneaziendali.è stata unaprime a farlo e ora ne raccoglie i frutti. Lo spiega il suo fondatore e Ceo Carlo Gualandri (nella foto), 60 anni, milanese, che l’ha aperta nel 2015, precorrendo i tempi.nasce 10 anni fa: come le è venuta l’idea? "Da anni convivevo con la sensazione che ci fosse bisogno di risolvere un problema, ovvero l’accesso, per poterlo spendere, al denaro di un soggetto da parte di altri.