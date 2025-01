Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Conte sta facendo un grandissimo lavoro”

Pino, ex portiere del Napoli, presidente dell’Ischia, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Il Napoli prima soffriva un po’, mentre ora è passato il tempo giusto per assimilare le idee die ilfisico dello staff. Risultato eccezionale per gli azzurri, che erano reduci da una posizione molto bassa lo scorso campionato e tutto quello che staquest’anno ha dell’incredibile. La parata di Meret su Yildiz è stata fondamentale, ma oltre al portiere ogni calciatore ha fatto qualcosa di importante in questo match per far sì che questa gara si sia vinta, contro una Juventus che ha giocato molto bene nel primo tempo ed è una squadra fortissima, nonostante le difficoltà, ma il Napoli è stato superiore.