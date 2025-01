Sanremo 2025 Topo Gigio re del FantaSanremo | 1 milione di iscritti dopo l’annuncio di Corsi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il Fantaha raggiunto undia due settimane dall’inizio del Festival didei duetti per la serata cover, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha ulteriormente accelerato le iscrizioni, con oltre 100.000 nuove squadre create in meno di 24 ore. Sorprendentemente,si candida a re del Fanta, grazie al duetto inedito con Lucio. La collaborazione tra Lucioha suscitato la curiosità dei fantagiocatori, che puntano sul cantautore toscano, già considerato una rivelazione di questa edizione. E se la serata dei duetti non influenzerà la classifica finale del festival, lo stesso non vale per il Fantae tutti gli atri artisti ospiti della serata cover potranno influenzare il gioco con bonus o malus: dall’outfit a ciò che diranno o faranno sul palco.