Romadailynews.it - Roma: tenta di scassinare un pub a San Giovanni ma scatta l’allarme, arrestato

Leggi su Romadailynews.it

Nella notte, e’toin un pub in via La Spezia, in zona San. Diverse segnalazioni al 112 hanno permesso ai carabinieri della stazione Tuscolana di intervenire immediatamente e di bloccare un 24enne del Marocco, sorpreso mentreva di scardinare la porta di ingresso dell’attivita’ commerciale, con una barra metallica.L’arnese e’ stato sequestrato mentre il giovane e’ statoe portato in caserma. Dovra’ rispondere dito furto aggravato.Agenzia Nova