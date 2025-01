Romadailynews.it - Roma: riprese video sul Colosseo con drone, denunciato turista

Ungreco di 45 anni, ieri stava effettuando dellecon un, senza autorizzazione, in piazza del. Per questo e’ stato fermato dalla polizia locale. Una pattuglia del gruppo del Centro storico, impegnata nelle consuete attivita’ di vigilanza nella zona, ha sorpreso l’uomo intento a far volare il dispositivo nell’area del parco archeologico, in violazione alla normativa vigente. Oltre alla denuncia, e’ stato eseguito il sequestro del, insieme a tutti gli accessori in dotazione.Agenzia Nova