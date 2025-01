Oasport.it - Riparte l’assalto all’Italia detentrice del titolo. Inizia nel fine settimana la Coppa Davis 2025

Non c’è neanche il tempo di archiviare la conclusione dell’Australian Open con il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner che l’attenzione si sposta subito sull’inizio della, competizione che nel prossimopropone le sfide valevoli per il primo turno.così la cacciavincitrice delle ultime due edizioni e già qualificata per la Final Eight di Bologna in quanto paese ospitante e non comedel.Cambia ancora la formula della competizione perché al posto della fase a gironi da disputare nel mese di settembre le vincenti del primo turno si cimenteranno nuovamente con le sfide ad eliminazione diretta, fase in cui entrerà in gioco anche l’Olanda, grande sorpresa dell’ultima edizione che ha ceduto solo nella finale di Malaga contro gli azzurri.