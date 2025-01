Lanazione.it - Rincari energia, Confcommercio chiede "l'intervento del governo per scongiurare la crisi"

Pisa, 27 gennaio 2025 – “È purtroppo concreto il ritorno di una vera e propria emergenza che rischia di compromettere l'andamento delle aziende del terziario del nostro territorio. È indispensabile che ilintervenga con misure concrete e tempestive, perun'altra impennata sui costi energetici”. Il direttore diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli, esprime la sua preoccupazione in merito agli aumenti dei costi die gas: “L’ultimo rapporto dell’Osservatoriodi, fotografa una situazione situazione drammatica: nel 2024, il costo dell’elettrica ha registrato un aumento di oltre il 50% rispetto al 2019, mentre il gas è cresciuto addirittura dell’80%. L’impatto di questi incrementi - aggiunge il direttore - si è fatto sentire in modo particolare su settori come alberghi e attività di grandi dimensioni, dove le bollette dell’elettricità sono lievitate di oltre il 50%.