Secoloditalia.it - Rebibbia: droga e permessi falsi ai detenuti: 32 misure cautelari, ai domiciliari lo psicologo della Asl

Leggi su Secoloditalia.it

Maxi indagine dei carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sul carcere romano di. Sono 32 le persone colpite da misura cautelare. L’operazione, che ha coinvolto 300 agenti, ha portato alla luce un sistema illecito, all’interno del Servizio per le Dipendenze dell’Asl Roma 2 che opera nel carcere di. per far ottenerealternative ai, attraverso certificazioni false. A promuoverlo soprattutto unoche è finito ai. Altre 28 persone sono state colpite daper detenzione e associazione finalizzata al traffico di, pizzini eaiDue le indagini che poi hanno poi confluito nella maxi inchiesta che ha fatto scattare le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Roma, Napoli, Avellino, Viterbo, L’Aquila, Teramo, Imperia e Bergamo.