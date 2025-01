Puntomagazine.it - Pozzuoli, stadio Conte, facciamo chiarezza!

Nota stampa da parte del Comune didopo la scelta della Puteolana di disputare le partite interne su alto campoL’Amministrazione prende atto delle immaginifiche ragioni che hanno portato il Presidente della Puteolana ad annunciare il cambio del terreno di gioco per le gare interne. Abbiamo fatto di tutto per assecondare le richieste della proprietà del club facendo finta di ignorare, persino, le continue e arbitrarie allusioni sulla correttezza del nostro operato. Dopo anni e con notevoli investimenti, abbiamo reso il campo agibile, adeguandolo a tutte le norme in materia di sicurezza, realizzando interventi che hanno riguardato anche gli spazi messi a disposizione del club per l’utilizzo in occasione delle partite, e non quelli artatamente diffusi sul web attraverso foto, allo stato ancora inutilizzati e, pertanto, non ancora ristrutturati.