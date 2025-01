Perché il mio viso è così gonfio Jenny Guardiano di Temptation Island rompe il silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ospite nella puntata di Verissimo del 25 gennaio,è tornata a parlare della sua relazione ormai conclusa con Tony Renda. I due avevano partecipato insieme alla scorsa edizione di, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La loro storia era proseguita fuori dal villaggio, ma poi le cose sono cambiate e alla fine la coppia è scoppiata.ha spiegato come, una volta terminata l’esperienza nel reality, il rapporto con Tony sia andato deteriorandosi. “Siamo usciti dal programma facendoci delle promesse, pensavo di potermi fidare di lui, ma le cose non sono andate in questo modo”. La giovane ha poi rivelato di aver scoperto che, durante la loro relazione, Tony intratteneva contatti con altre donne, chiedendo numeri di telefono e organizzando incontri: “Quando la storia è finita, ho saputo che nel frattempo scriveva ad altre ragazze, chiedeva il numero e le invitava a uscire”.