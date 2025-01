Tg24.sky.it - Omicidio Fabio Ravasio, al via il processo per Adilma Pereira Carneiro e altri sette

Si è aperto oggi davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio ilper la morte di, travolto e ucciso mentre era in bicicletta lo scorso 9 agosto a Parabiago, nel Milanese. Sul banco degli imputati ci sono otto persone, accusate a vario titolo di concorso involontario premeditato: tra di loro la compagna di, detta la “mantide” di Parabiago. Poi il figlio della donna Igor Benedito, che nella ricostruzione degli inquirenti era alla guida dell'auto con tanto di parrucca per non essere riconosciuto, Marcello Trifone, marito della 49enne che era sull'auto che investìOliva, meccanico e presunto ultimo amante di, il barista Massimo Ferretti,Lavezzo, fidanzato della figlia della 49enne, e Mirko Piazza, che secondo l'accusa fecero da palo al momento del finto incidente, e Mohamed Daibi, che si gettò a terra fingendo a sua volta un malore per bloccare il traffico e agevolare la fuga dell'auto (la Opel di, scopriranno poi gli inquirenti) dopo l'investimento.