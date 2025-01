Ilgiorno.it - Oggiono, grave pensionato di 84 anni investito da un Suv sulla provinciale La Santa

(Lecco), 27 gennaio 2025 - Undi 84è statoSp 51. Le sue condizioni sono molti gravi. L'incidente è successo poco prima delle 8, nel tratto di via Papa GiovXXIII dellaLache attraversa il paese. Investimento vicino all'attraversamento pedonale A investirlo è stato il conducente di un Suv, vicino ad un attraversamento pedonale. L'automobilista viaggiava in direzione di Dolzago. L'84enne è stato sbalzato prima sul cofano della macchina, poi a terra. Intervento dei soccorsi Per soccorrerlo dalla Sala operativa di Areu hanno inviato in posto i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica del 118 e i volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Trasferimento d'urgenza in ospedale Dopo essere stato rianimato e stabilizzato, l'anziano è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco.