Mistermovie.it - Mister Movie | Dune: Prophecy 2 – La serie prequel svela dettagli su data inizio riprese della seconda stagione

Leggi su Mistermovie.it

LaHBO, ambientata ben 10.000 anni prima degli eventi narrati nei film di Denis Villeneuve, ha conquistato i fan esplorando le origini delle Bene Gesserit, laiosa e influente setta politica. Conclusa nel dicembre 2024, la primaha raccontato la scalata al potere di Valya Harkonnen, interpretata magistralmente da Emily Watson, e il suo complesso rapporto con la sorella Tula (Olivia Williams). Ora, nuovisulla produzioneaccendono l’entusiasmo del pubblico.Quando inizieranno leDurante il Sundance Film Festival, Emily Watson ha rivelato, in un’intervista con Tatiana Hullender di ScreenRant, che lediinizieranno nell’autunno del 2025. Sebbene l’attrice non conosca ancora isulla trama del suo personaggio, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno nel ruolo di Valya Harkonnen, figura potente e ricca di sfaccettature.