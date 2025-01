Nerdpool.it - Marvel e il personaggio sprecato nel MCU: il caso di Bucky Barnes

Leggi su Nerdpool.it

Negli ultimi anni, i fan delCinematic Universe (MCU) hanno espresso crescente frustrazione per il trattamento riservato a, interpretato da Sebastian Stan. Nonostante ilpossieda uno dei background più complessi dell’intero MCU, sembra che iStudios non abbiano ancora sfruttato appieno il suo potenziale, soprattutto dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Questo tema è tornato alla ribalta con l’annuncio del ritorno diin Thunderbolts, dove farà parte di un cast corale che include Florence Pugh (Yelena Belova) e David Harbour (Red Guardian).L’evoluzione dinel MCUIntrodotto nel 2011 con Captain America: Il primo Vendicatore,ha avuto un ruolo di primo piano in Captain America: The Winter Soldier e Civil War.