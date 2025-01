Quifinanza.it - Mahmood in passerella per Yamamoto è la nuova fashion icon globale

Non è una novità che, sappia muoversi con stile sia nel mondo della musica che in quello della moda. Questa volta, però, il suo nome è risuonato ancora più forte alla ParisWeek, dove ha sfilato per Yohji, uno dei più grandi maestri della moda contemporanea.Il 23 gennaio,ha calcato laindossando un sofisticato completo bicolor beige-nero dalle linee geometriche e dai tagli audaci, che si sposavano perfettamente con il suo stile personale. Con capelli arruffati, baffi curati e la sua naturale disinvoltura,ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando che il modelling potrebbe essere una seconda carriera. “È stato un onore, Yohji san”, ha scritto sui social, accompagnando il commento con scatti della sfilata e un ringraziamento in caratteri giapponesi.