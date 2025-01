Quotidiano.net - L’architetta-ricercatrice : "Missione in Antartide per conto del Pianeta"

Belardetti Greta Thunberg fa rumore, lei – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico – studia e tenta la strada della razionalità multidisciplinare. Ma l’obiettivo è lo stesso. Giulia Foscari, 44 anni, architetta--scrittrice veneziana, nel 2019 ha fondato l’agenzia no profit Unless, allo scopo di tutelare l’. E ha coinvolto tecnici, scienziati, esperti di geopolitica e artisti. Come nasce Unless? "Il progetto nasce per proteggere i beni cari a tutta l’umanità, come l’, gli Oceani, l’Atmosfera e lo Spazio. Per l’l’obiettivo era mettere a fuoco nella coscienza collettiva il ruolo di quel luogo per la stabilità del: da minaccia per la Terra ad archivio planetario per le politiche ambientali. Basti pensare che pochi giorni fa il tema di ‘Beyond Epica – Oldest Ice’ ha estratto il ghiaccio di 1,2 milioni di anni fa".