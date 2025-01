Linkiesta.it - La Venezia segreta da very local

Massimo Piombo è un uomo da Repubbliche marinare. È genovese e ama, i colori che usa quando disegna le collezioni sono quelli del mare, della navigazione, il blu e il giallo sono la sua firma. Massimo Piombo è anche uno dei motivi per cui il gruppo Ovs va assai bene, guadagna e conquista l’oggi difficile bacino del prezzo medio che in Italia sta soffrendo come l’omonimo ceto.«Love People, not labels» si è dimostrata una strategia vincente nelle ultime mosse del gruppo. Altavia, la collezione per l’inverno outdoor è riconosciuta come la più innovativa in una fascia di prezzo accessibile. Piombo, sul versante uomo in cui il gusto italiano comanda, sia casual sia contemporary, riempie quel vuoto che il fast fashion non può e non potrà mai colmare. Nel quartiere Cannaregio, a, c’era un vecchio palazzo Coin, che da qualche settimana prima di Natale è diventato un fiore all’occhiello del gruppo di Mestre.