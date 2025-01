Linkiesta.it - La riconferma di Lukashenko in Bielorussia, e le reazioni dell’Unione europea

Aleksandr, spesso definito «l’ultimo dittatore d’Europa» o «vassallo di Putin», ha vinto le presidenziali incon l’87,6 per cento dei voti e circa l’ottanta per cento di affluenza, stando ai primi exit poll ufficiali. In carica dal luglio 1994, l’autocrate settantenne ha formalmente battuto quattro candidati dell’opposizione – in realtà fedelissimi al presidente – all’interno di una elezione dall’esito scontato. La suanon è stata riconosciuta né dal Regno Unito, né dall’Unione. Quest’ultima ha annunciato il mantenimento di «misure restrittive e mirate contro il regime» bielorusso. Kaja Kallas, ex prima ministra estone e alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, ha detto che le «elezioni di oggi (ieri, ndr) non sono state né libere, né giuste.