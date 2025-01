La procura di Milano chiede i domiciliari per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi

Leggi su Open.online

Ladiha chiesto gli arrestiper glidi fama internazionale, indagati per turbativa d’asta nell’inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria. La richiesta, che riguarda anche una terza persona, è stata notificata ai legali per l’interrogatorio preventivo che si terrà il 4 febbraio davanti al gip, che dovrà valutarla.La richiesta di misura cautelare dei, che riguarda anche l’architetto Pier Paolo Tamburelli (è stato perquisito oggi), dovrà essere valutata dal gip Luigi Iannelli, dopo gli interrogatori preventivi, previsti dalla recente riforma Nordio, fissati per il 4 febbraio, nei quali gli indagati potranno difendersi dalle accuse.