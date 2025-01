Sport.quotidiano.net - La Nazionale protagonista nell’edizione 2025. Reiterer e Marchesoni. Ronda a tinte azzurre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ladecimo-quinta, la prima senza Renato Menci, verrà ricordata per i 15’ di straordinaria follia meteorologica che ha colpito questa mattina la Valdichiana e il territorio castiglionese. Una grandinata eccezionale al momento dell’arrivo dellaMinima ha messo a dura prova atleti, volontari e l’organizzazione. Per venire ai risultati, gli atleti dellahanno monopolizzato i posti nobili delle classifiche come da pronostico. Andreas(Asd Run Fast), ha vinto la Ghibellina maschile (45k) con il tempo notevole di 3h47’18” davanti a Gianluca Ghiano e Jacopo Fontanini. Tra le donne vince Giulia(Pegarun Asd), campionessa del mondo in carica di ultra skyrunning, fermando il tempo in 4h50’27”, davanti a Luisa De Matteis e Silvia Scipioni. NellaAssassina maschile (25k) entusiasmante triello sotto la grandine tra Francesco Puppi (Atl.