La Bnv Pontedera non decolla. Un altro passo falso

La BNV Juveincassa un’altra sconfitta nella seconda giornata di ritorno del campionato, cedendo sul parquet di casa contro il Pino Dragons Firenze con il punteggio di 66-54. Nonostante un avvio incoraggiante, i padroni di casa non sono riusciti a mantenere continuità del match. La gara era iniziata sotto buoni auspici per, che nel primo quarto ha mostrato grande intensità offensiva e solidità difensiva. Grazie a un’ottima circolazione di palla e alla precisione dall’arco, i biancoblù sono riusciti a portarsi avanti, raggiungendo un massimo vantaggio di 9 punti. Tuttavia, il Pino Dragons ha risposto immediatamente, trovando ritmo in attacco e ricucendo progressivamente lo strappo con la prima frazione che si è chiusa conavanti di misura sul 22-21. Tuttavia nel secondo quarto, la partita ha cambiato volto eha iniziato a faticare in attacco, con tiri affrettati e palle perse che hanno permesso ai fiorentini di alzare il ritmo.