Tesla consegne giù del 13,5 per cento nel secondo trimestre

Tesla evidenzia un rallentamento nelle consegne nel secondo trimestre del 2025, con un calo del 13,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante una produzione di 410 mila veicoli, le consegne sono state inferiori alle aspettative, evidenziando le sfide in un mercato sempre più competitivo e in rapido mutamento. Questo dato conferma le difficoltà che la casa di Elon Musk deve affrontare per mantenere il ritmo di crescita e innovazione desiderato.

Rallenta ancora Tesla. Nel secondo trimestre del 2025 le consegne sono calate del 13,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, in cui aveva venduto 443.956 vetture. A fronte di 410 mila veicoli prodotti, la casa automobilistica di Elon Musk ha reso noto infatti di aver consegnato 384.122 vetture tra giugno e aprile, sotto le attese della maggior parte degli analisti che scommettevano su quota 387 mila. Il dato conferma le difficoltà che il marchio sta affrontando nel mercato globale delle auto elettriche. Nello specifico, Tesla ha reso noto di aver consegnato 373.728 Model 3 e Model Y, mentre le vendite degli altri modelli (tra cui Cybertruck, Model S e X) si sono fermate a 10. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tesla, consegne giù del 13,5 per cento nel secondo trimestre

