Il Conte di Montecristo anticipazioni quarta puntata del 3 febbraio 2025, trama episodi 7-8

Prosegue la fiction Rai Ildicon protagonista Sam Claflin. La serie tv diretta da Bille August ha centrato il record nell’auditel e ha ancora molto da raccontare, seguendo le tracce del romanzo di Alexandre Dumas. Ecco ledellade Ildiin onda il 3su Rai 1.Ildidi lunedì 3Edmond introduce Vampa in società, presentandolo come il riccoSpada, arrivato a Parigi in cerca di una moglie. Per Danglars, il matrimonio di sua figlia Eugenie con lui significherebbe la fine di ogni problema finanziario, ma la ragazza è promessa sposa ad Albert e, in maniera subdola,suggerisce al banchiere di scavare nel passato di suo padre Fernand. Edmond, preoccupato per la felicità di Max, convince il vecchio Noirtier a rivelare un segreto che fa saltare le nozze tra Valentine e Franz d’Epinay.