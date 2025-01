Metropolitanmagazine.it - I leader mondiali insieme per l’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, in un momento di crescente antisemitismo in Europa

saranno oggi in Polonia per celebrare il GiornoMemoria dell’Olocausto edel campo di concentramento nazista di-Birkenau . Tra i partecipanti all’evento, che inizierà in una tenda eretta sopra il famigerato cancello d’ingresso dell’ex campo di sterminio, ci saranno il monarca britannico Re Carlo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. Tutti i sopravvissuti disono invitati alle commemorazioni e possono portare una persona come sostegno.“Siamo pienamente consapevoli di quanto possa essere impegnativo dal punto di vista fisico ed emotivo per loro partecipare all’evento commemorativo nel sito dell’ex campo”, ha affermato il Memoriale e Museo diin una nota.Uno dei simboli delè un vagone merci, che verrà posizionato direttamente di fronte al cancello principale.