Fiumicino commemora il Giorno della Memoria | Non voltare mai lo sguardo di fronte alla sofferenza e all’ingiustizia

, 27 gennaio 2025 – In occasione del “” il Comune diha ricordato le vittime dell’Olocausto con tre di cerimonie che si sono svolte in diversi luoghi significativi del territorio.Lezioni sono iniziate con la deposizione di una corona presso il monumento dedicato a Salvo D’Acquisto in Palidoro, Piazza Ss. Filippo e Giacomo. L’evento ha visto la presenza del Vice Sindaco, Giovanna Onorati. Una seconda cerimonia ha avuto luogo presso il monumento dedicato ai caduti di Maccarese, in Viale di Castel San Giorgio. Il presidente del consiglio comunale Roberto Severini ha presenziato all’evento.La giornata in ricordo delle vittime dShoah si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro, al monumento dedicato ai caduti in Piazza G. B. Grassi, a, rappresentata dall’assessore Stefano Costa.