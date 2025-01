Lanazione.it - Fare impresa a Firenze: giovani in calo, ma pronti a mettersi in gioco

, 27 gennaio 2025 - Solo uno su tre eredita l’azienda di famiglia, ma quasi il 60% è figlio di imprenditori.imprenditori a: una fotografia Questo è uno dei dati principali emersi dall’indagine di CNA suicon meno di 40 anni che fannonella Città Metropolitana di. Un’analisi che, tra criticità e segnali positivi, racconta le sfide e le ambizioni deifiorentini nel. Ad oggi, infatti, nella Metrocittà di, in base ai dati della Camera di Commercio, si contano 6.175 imprese guidate da under 35, un numero indel 26% rispetto al 2014. La riduzione del numero diimprenditori è direttamente collegata aldemografico. Tra il 2010 e il 2024, la popolazione under 35 si è ridotta di circa 15.000 unità (dati Istat).