Inter-news.it - Fabbian lascia il Bologna? Un club di Serie A si fa avanti – Sky

Giovannipuò veramentere ila pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio? Da Sky Sport arrivano informazioni a riguardo, Inter attenta.CALO – Se alla prima stagione inA Giovanniaveva sorpreso e conquistato l’attenzione di tutti quest’anno sta andando all’opposto. Il centrocampista ha ridotto in maniera pesante il suo minutaggio ed è un protagonista marginale neldel nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Con Thiago Motta il feeling era importante e l’apporto del giocatore è stato fondamentale per la qualificazione miracolosa in UEFA Champions League. La situazione dialadesso non è più la stessa., le prime voci di mercato! L’Inter guardaINTERESSE –così potrebbere a breve il, in realtà già in questi ultimi giorni di mercato di gennaio.