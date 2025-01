Tarantinitime.it - Dissalatore del Tara: dalle rassicurazioni alla pura imposizione

Leggi su Tarantinitime.it

ntini Time QuotidianoNegli ultimi giorni, Acquedotto Pugliese ha cercato di raccontare il progetto deldelcome un’opera indispensabile per l’autonomia idrica della Puglia, pubblicando comunicati dai toni sempre più autoreferenziali. Siamo passati da frasi come «Il fiumenon scomparirà, ce ne prenderemo cura tutti», a «Ilnon sarà depredato», fino a dichiarazioni sempre più enfatiche come «un progetto strategico per l’autonomia idrica della regione».Ma quando le associazioni e i cittadini hanno messo in luce le evidenti criticità tecniche, ambientali e sociali del progetto – smontando la retorica della sostenibilità con analisi e dati scientifici – il tono è cambiato. AQP, dinanzi alle opposizioni sempre più forti, ha chiuso il cerchio con un ultimatum: «Ils’ha da fare».