Lanotiziagiornale.it - Conte all’assalto di Santanchè: “Chiederemo la calendarizzazione della mozione di sfiducia”

Giuseppeva all’attacco del governo epresidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma non solo, perché in una diretta sui social il presidente del Movimento 5 Stelle annuncia anche la volontà di calendarizzare ladinei confrontiministra del Turismo, Daniela.“Andiamo a prendere 100 euro al mese da chi ne guadagna 700 per darli ai ministri? Vergogna, e la vergogna aumenta se considerate che la presidente Meloni tiene ancora con sé la ministrache dovrebbe promuovere l’immagine dell’Italia in tutto il mondo”, afferma. Che attacca proprio: “Dopo aver ricevuto un rinvio a giudizio per falsità in bilancio, ha architettato una truffa e questo è già accertato, chiedendo i fondi Covid e facendo lavorare ugualmente i lavoratori. Domanilaun’altra voltadi”.