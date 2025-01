361magazine.com - Consigli di lettura a tema sport: le proposte di Santelli Editore

Da un libro sul rugby a uno sulle OlimpiadiDal 21 gennaio 2025 è disponibile in tutte le librerie e negli store online Seconda Chance. La mia rinascita nel rugby, il memoir di Ian McKinley, ex giocatore professionista di rugby, che racconta una delle storie più straordinarie di resilienza e innovazione nel panoramaivo.Originario di Dublino, McKinley ha visto la sua carriera interrotta da un grave infortunio che gli ha causato la perdita della vista dall’occhio sinistro. Tuttavia, questo drammatico evento non ha segnato la fine della sua storia. Con una forza di volontà straordinaria e il sostegno delle persone che gli sono state vicine, Ian è riuscito a tornare in campo come primo giocatore professionista ad utilizzare occhiali protettivi, aprendo la strada a molti atleti con disabilità che desiderano continuare a praticare