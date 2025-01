Choc nel calcio di Serie A arrestato per traffico internazionale di droga l’ex romanista Nainggolan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie non positive su Radja, il centrocampista belga noto tanto per le sue giocate straordinarie quanto per una vita costellata di eccessi e controversie.giocatore di Cagliari, Roma e Inter è statodalla polizia di Bruxelles nella mattinata odierna. Stando a quanto riportato dai media del Belgio, il Ninja sarebbe coinvolto in un’indagine perdi. La notizia arriva a pochi giorni dal ritorno dinel mondo del, dopo un anno e mezzo di inattività. Approdato appena una settimana fa al Lokeren-Temse, squadra diB belga, il centrocampista aveva fatto subito parlare di sé segnando un gol direttamente dad’angolo nel suo debutto. Tuttavia, appena due giorni dopo la sua performance in campo, la situazione si è ribaltata drammaticamente.