Caso plusvalenze chiesto il rinvio a giudizio per Pallotta | archiviazione per i Friedkin

Ildelledella Roma si fa sempre più delicato, con la richiesta dida parte del pm Renata Cerasa nei confronti di Jamese di cinque membri della vecchia dirigenza giallorossa. Le accuse principali, che riguardano falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria, mettono sotto i riflettori diverse operazioni di mercato tra il 2018 e il 2022, sollevando dubbi sull’accuratezza dei bilanci della società in quel periodo.Gli imputati e le accuseGli imputati includono alcuni dei più alti dirigenti del passato recente della Roma: James(ex presidente), Umberto Gandini (amministratore delegato fino al 2018), Guido Fienga (amministratore delegato dal 2019 al 2021), Mauro Baldissoni (ex direttore generale e vicepresidente esecutivo), Marco Malknecht (dirigente responsabile della redazione dei bilanci) e Giorgio Francia (dirigente preposto alla contabilità).