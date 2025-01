Capodanno Cinese 2025 | musiche danze e laboratori per dare il benvenuto all’anno del Serpente

Leggi su Ildenaro.it

Parte nel pomeriggio di martedì 28 gennaio il countdown verso l’anno del. Perinizio alle celebrazioni dell’anno legato all’animale simbolo di arguzia, intuizione e saggezza l’Istituto Confucio dell’Università di Napoli L’Orientale ha scelto Castellammare di Stabia. In collaborazione con il Liceo Classico Statale “Plinio Seniore”, dove da anni sono attivi fruttuosi corsi di lingua e cultura, ha organizzato un incontro per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte(ore 17 locali).L’appuntamento, aperto alla città, negli spazi della scuola, sita in via Nocera, 87, il 28 gennaiodalle ore 16.00 alle 18,30. Protagonisti saranno innanzitutto gli studenti liceali che si sono avvicinati alla cultura orientale ma non mancheranno canti,tradizionali, arti marziali e numerose attività tipiche della tradizione, come la calligrafia, la pittura, i ritagli della carta e la cerimonia del tè.