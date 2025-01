Juventusnews24.com - Benitez sicuro: «Serie A più spettacolare ed emozionante quest’anno». Poi commenta Napoli Juve

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni sul campionato diA e sull’ultima sfida che laha perso al Maradona contro ilRafaè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare die non solo. Le sue parole.7 VITTORIE CONSECUTIVE – «E basterebbero questi successi per farsi un’idea della forza della squadra di Conte e del suo allenatore. É entrata in unadi partite difficilissime – l’Atalanta prima, lantus dopo – e ne è uscita non soltanto con due vittorie ma con due rimonte incredibili. Questo dimostra la statura dei giocatori, la personalità che le ha dato il suo tecnico e il lavoro che si nasconde dietro questo exploit».ILNON HA LE COPPE – «É vero che ogni tre giorni si fa tanta fatica ma io aggiungo pure che le partite – la cosa più bella del calcio – diventano un aspetto allenante e come tale i tecnici sanno sfruttarle.