Atelier nel Bosco, a Catania, il primo asilo gratuito per bambini disabili

“Sosteniamo le differenze, accogliamo con il cuore”: al via l’iniziativa di inclusione sociale che garantisce accoglienza e sostegnoa tutti i soggetti fragili dai 0 ai 6 anni. La dirigente scolastica Graziella Messina: “Una scelta di civiltà”.“Sosteniamo le differenze, accogliamo con il cuore”. È con questo slogan chenel, Polo per l’Infanzia con sede ain via del Roveto n. 7, ha lanciato un’iniziativa senza precedenti: accoglienza e sostegnoper tutti idai 0 ai 6 anni contà.Un progetto, quello promosso dalla preside Graziella Messina, che guarda all’inclusione dei soggetti più fragili che spesso resta un concetto astratto o, tutt’al più, un mero auspicio: “L’inserimento deicon autismo o altre forme dità in contesti aggregativi – spiega Messina – si scontra non di rado con le difficoltà oggettive con cui le famiglie fanno i conti nell’accesso ai servizi di cura, assistenza e supporto.